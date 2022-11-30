卓蘭鎮公所前秘書賣官 二審仍判4年10月

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）苗栗縣卓蘭鎮公所前秘書徐士凡涉嫌在2015、2016年間，收受賴姓、張姓鎮民代表紅包，錄取2人之子為清潔隊員，二審今天宣判，徐男維持4年10月徒刑，張女因認罪改判5月。

台中高分院今天發布新聞稿指出，徐士凡2015、2016年間擔任苗栗縣卓蘭鎮公所秘書，有決行卓蘭鎮清潔隊員任用的權限，先收受賴男的50萬元紅包，錄取賴男兒子為清潔隊員。

隔年，得知張姓女鎮民代表的兒子務農，因噴灑農藥導致身體不適，告知張女可讓兒子加入清潔隊，張女兒子被錄取後，張女也交付50萬元賄款給徐男。

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台中高分院今天宣判，徐男、張女都對量刑部分提出上訴。張女在二審時自白犯罪，符合刑事訴訟法規定，予以減刑，撤銷原判，改判張女5月徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年，併科罰金新台幣10萬元。

徐男在一審被依不違背職務收受賄賂罪，判4年10月，褫奪公權5年；另依交付賄賂罪，判賴男3月、得易科、緩刑2年、褫奪公權1年，張女則判7月徒刑、褫奪公權2年。（編輯：謝雅竹）1111130