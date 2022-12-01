詐騙投資傳簡訊誆民眾 警逮2人送辦

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刑事局1日舉行記者會表示，黃姓男子等2人與詐騙集團合作，透過AI人工智慧語音以投資為由詐騙民眾，初步清查有40多人受害。圖為警方說明黃男詐騙手法。中央社記者劉建邦攝 111年12月1日

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（中央社記者劉建邦台北1日電）黃姓男子等2人與詐騙集團合作，用AI人工智慧語音服務，隨機撥打民眾手機電話，再冒充知名金控公司發簡訊，以投資股票為由誆騙民眾，初步清查40多人受害，警循線逮人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵九大隊副大隊長紀延熹表示，接獲情資，有歹徒假冒知名金融控股或投顧公司濫發詐騙簡訊，且透過AI語音假冒投資客服人員，經查住高雄市的40歲黃姓男子、28歲蘇姓男子涉嫌，布線查緝。

刑事局查出，黃男2人與詐騙集團合作，以投顧企業社名義向電信公司申請並取得手機門號，再申請發送企業簡訊，用亂槍打鳥方式找被害人，且承租由科技公司開發AI人工智慧語音服務。

警方說，黃男2人透過AI人工智慧撥打被害人手機，且透過電腦分析投資意願，若有意願，才發送詐騙簡訊，被害人點開簡訊，就會被誘騙加入LINE群組，並鼓吹下載投資專用的App。

警方發現，LINE群組內有詐騙集團假扮投顧專家和成員，並供稱被害人只要匯款新台幣5000元，就可成為會員，且提供一週5萬元的投資額度可使用，但黃姓男子一開始會提供部分獎金，被害人事後加碼，就不再提供投資獲利的金額。

警方表示，黃男還與其他詐騙集團合作，透過AI人工智慧語音，以投資為由誆騙民眾，經統計，今年1月至8月繳交給電信公司的簡訊費約1億多元，平均每月發送約600多萬則簡訊。

警方指出，約40人受害，詐騙總金額約1億元，其中60多歲女性，遭騙2300萬元。刑事局掌握情資，赴高雄市逮捕黃男等2人，查獲申請書等物。警詢後依詐欺罪嫌把黃男等2人移送高雄地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1111201