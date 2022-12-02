男子多次偷鄰居高跟鞋 受害女不堪其擾憂安全

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南投縣埔里鎮22歲吳姓男子2月偷竊鄰居高姓女子的高跟鞋「把玩」後丟棄，11月遭判拘役15天，可易科罰金，吳男於判決出爐後，近日又去偷鞋，讓高女不堪其擾，更擔心人身安全。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月2日

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）吳姓男子2月偷竊鄰居高姓女子的高跟鞋「把玩」後丟棄，11月遭判拘役15天，可易科罰金，吳男不知悔改，判決出爐後，近日又去偷鞋，讓高女不堪其擾，更擔心人身安全。

埔里鎮22歲吳姓男子今年2月10日清晨5時竊取鄰居高姓女子的高跟鞋2雙，價值共新台幣2080元，「把玩」後隨手丟棄，高女發現報警，警方循線緝獲吳男，到案坦承為「滿足私慾」而行竊，南投地方法院11月11日依竊盜罪判處拘役15天，可易科罰金。全案可上訴。

想不到判決出爐不久，吳男11月21日晚間又到高女住處偷竊放在鞋櫃的高跟鞋及休閒鞋，使用後於11月22日凌晨歸還，高女發現鞋子又遭竊，立即向轄區南投縣警察局埔里分局報案，警方受理並增設巡邏箱，也建議高女將高跟鞋收進屋內，不要放在屋外鞋櫃。

埔里分局今天回應媒體詢問表示，吳男昨天凌晨再到高女住處翻找鞋櫃，因高女已將女鞋收進屋內，吳男翻找未果後離去，警方獲報後積極偵辦，經勘驗報案人提供的住所監視器影像，鎖定鄰居吳姓男子涉有重嫌，將通知吳男到案說明，詢問後依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，高女約30多歲，在醫療業任職，面容端莊清秀，由於雙方是鄰居，高女對於吳男噁心騷擾行為感到不堪其擾，由於司法難以隔絕犯嫌、保護她，她憤而向媒體投訴指出，吳男不到2週再犯2次，想到就令她頭皮發麻，也很擔心自己與家中女性成員安全。（編輯：黃世雅）1111202