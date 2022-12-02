2物流運務員監守自盜 偷高價遊戲主機變賣遭送辦

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（中央社記者劉建邦台北2日電）吳姓及賴姓物流運務員利用職務得知一家遊戲專賣店常寄高價商品給買家，且包裹封箱膠帶不緊密，趁收貨後，撕開膠帶偷走高價遊戲主機變賣獲利。警方獲報逮人送辦。

台北市警察局中正一分局今天召開記者會，偵查隊副隊長陳義竑表示，日前接獲一家遊戲專賣店報案，業者指稱出貨的包裏，事後遭多名買家反映商品有短少情形，認為有問題，除展開內部調查並報警。

業者向警方提及，有多名買家透過網購平台買遊戲機、電競鍵盤等物，後續透過超商寄包裹，消費者收貨後卻發現購買商品件數變少，因發生多起類似狀況，認為非巧合，展開內部調查，經確認不是員工所為，就向超商業者反映。

警方指出，超商業者接獲通報後與合作物流業者共同追查，最後認為可能是負責配送的22歲吳姓及32歲賴姓運務員涉嫌監守自盜侵占貨物。

警方查出，吳姓男子等2人因工作進而熟識，得知此家遊戲專賣店，出貨給消費者的都是高價商品，且有些包裹僅以透明膠帶封箱。

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吳姓男子等2人認為拆開包裹後再還原封箱膠帶，也不會被買家察覺，開始著手行竊，且僅偷高價商品，得手後再透網路及遊戲機收購業者等管道變賣贓物換現金，獲利約新台幣3萬餘元。

警方表示，獲報後掌握相關情資前往逮人，吳姓男子等2人到案後坦承拆封包裹，並偷走遊戲主機變賣，得手7台遊戲主機，受害的遊戲專賣店已提告。警詢後依業務侵占罪嫌把吳男等2人移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1111202