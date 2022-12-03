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苗栗民宅竄火煙 國中小3姊弟受困救出皆命危

2022/12/3 14:54（12/3 16:51 更新）
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苗栗縣銅鑼鄉永樂路一處民宅3日發生火警，消防到場發現為3樓加蓋鐵皮屋的透天厝，2、3樓皆已起火並冒出濃濃黑煙，屋主3名就讀國中小的孫子女一度受困，救出時失去生命跡象，緊急送醫搶救。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月3日
苗栗縣銅鑼鄉永樂路一處民宅3日發生火警，消防到場發現為3樓加蓋鐵皮屋的透天厝，2、3樓皆已起火並冒出濃濃黑煙，屋主3名就讀國中小的孫子女一度受困，救出時失去生命跡象，緊急送醫搶救。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月3日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣銅鑼鄉永樂路一間民宅今天中午發生火警，屋主3名就讀國中小的孫子女一度受困，被警消救出時皆呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救；起火原因仍待調查。

苗栗縣消防局第一大隊副大隊長蘇智遠表示，中午12時49分接獲報案，銅鑼鄉永樂路民宅發生火警，隨即派遣銅鑼、公館、苗栗等多個分隊前往搶救，抵達現場為3樓加蓋鐵皮屋的透天厝，2、3樓皆已起火並冒出濃濃黑煙，屋內有3人受困。

經消防隊員布水線灌救控制火勢，先後救出分別就讀國三、國小五年級和三年級的3名姊弟（2女1男），3人救出時皆呈OHCA（到院前心肺功能停止），送往苗栗大千醫院搶救。

蘇智遠指出，根據屋主陳述，原本在3樓後側房間睡午覺，被濃煙嗆醒後趕緊報案，但3名孫子女未及時逃出；火警原因及詳細狀況仍待進一步釐清。

苗栗縣長徐耀昌秘書李瑞廷到場關切，他表示，屋主平日從事外燴生意，據了解，家中平日就是阿公阿嬤和3名孫子女，兒子偶爾回來，豈料發生意外。（編輯：李錫璋）1111203

#蘇智遠
#苗栗
#徐耀昌
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