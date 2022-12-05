新北警涉盜用長官帳密查豆花妹等藝人個資 記2小過還挨告

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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市三重警分局李姓偵查佐涉多次冒用小隊長帳號密碼，以公務電腦查詢藝人「豆花妹」及網紅等人個資被記2小過處分，小隊長因遭連帶處分向李員提告涉妨害電腦使用罪。

三重警分局訊息指出，這名李姓偵查佐去年9月10日擔服值日勤務時，疑因一時個人好奇心興起，涉多次使用個人及隸屬陳姓小隊長帳號密碼不當查詢藝人「豆花妹」及網紅等人個資。

警分局經查證屬實，依違反相關資通安全管理規定，核予李姓偵查佐記小過2次處分，並提列違紀傾向人員，加強考核。

三重警分局表示，陳姓小隊長無正當理由而將個人帳號密碼提供所屬使用，已違反資通安全實施規定，遭記申誡2次處分；時任偵查隊長也負考監不力責任，予以申誡1次處分。

三重警分局指出，陳姓小隊長另向李員提告涉妨害電腦使用罪，警分局將配合檢方協助調查。對於員警違紀情事絕對深入調查，不護短、不庇縱、嚴予查究並斷然處置，嚴禁不當查詢個資情形發生。（編輯：戴光育）1111205