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高市警逮毒品通緝犯起出手榴彈 軍方帶回調查

2022/12/6 10:54（12/6 11:21 更新）
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高雄市警方5日晚間前往三民區逮捕梁姓毒品通緝犯，卻意外起出一枚手榴彈，警方先以防爆毯包覆，6日上午再聯繫八軍團防爆小組處理，並持續追查來源。（高市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月6日
高雄市警方5日晚間前往三民區逮捕梁姓毒品通緝犯，卻意外起出一枚手榴彈，警方先以防爆毯包覆，6日上午再聯繫八軍團防爆小組處理，並持續追查來源。（高市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月6日
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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高市警方昨天晚間前往三民區查獲梁姓毒品通緝犯，但卻意外起出1枚手榴彈，警方先以防爆毯包覆，今天上午再聯繫八軍團防爆小組處理，並持續追查梁男軍火來源。

高雄市政府警察局鳳山分局新甲派出所日前獲報36歲梁姓毒品通緝犯經常在三民區一帶出沒，經調閱相關資料鎖定行蹤，昨天晚間8時30分前往三民區鼎山街將他查獲。

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鳳山分局今天發布訊息指出，警方逮捕梁男後，當場起出鎮暴槍、第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命、第三級毒品FM2、毒品咖啡包、K盤、電子磅秤等相關證物，且還意外發現一枚用保鮮膜包覆的手榴彈。全案依毒品危害防制條例等罪將梁男移送雄檢偵辦。

警方為求慎重，先聯繫刑事警察局偵五大隊第三隊防爆小組，經研判這枚手榴彈沒有立即危險性，因此先以防爆毯包裹處理，今天上午已通知八軍團防爆小組處理中，並將持續追溯相關軍火來源。（編輯：謝雅竹）1111206

#手榴彈
#毒品通緝犯
#高雄市
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