梨泰院事故前鑑 內政部研擬大型活動安管草案

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韓國首爾市內的梨泰院10月底因萬聖節狂歡人潮引發踩踏事件，逾百人死傷。內政部6日舉辦「大型群聚活動安全管理展望研討會」，內政部次長吳堂安（圖）出席致詞，表示已研擬相關作業指引因應，強化緊急應變能力。中央社記者黃麗芸攝 111年12月6日

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）韓國首爾市內的梨泰院10月底因萬聖節狂歡人潮引發踩踏事件，逾百人死傷。內政部次長吳堂安今天表示，已研擬「大型群聚活動安全管理作業指引」因應，以及強化緊急應變能力。

內政部今天舉辦「大型群聚活動安全管理展望研討會」，由專家學者、內政部警政署、營建署和衛生福利部進行專題報告，並邀地方政府就台北市跨年、新北市耶誕城及台中市世界花卉博覽會等實務案例進行分享，共同研討滾動精進大型活動安全管理措施。

吳堂安致詞表示，有鑒於韓國首爾梨泰院踩踏事故，內政部為因應民眾臨時性群聚活動及社會潮流多元型態活動，已研擬「大型群聚活動安全管理作業指引（草案）」，希望藉由今天研討會廣納各界意見及經驗，以降低類似意外的發生及強化緊急應變能力。

吳堂安指出，自民國104年八仙樂園派對粉塵暴燃事故後，當年就訂頒「大型群聚活動安全管理要點」，要求大型活動舉辦應依法向活動所在地的直轄市或縣（市）政府報備或申請許可，目前各地方政府都已制定自治條例、加強管理。

為使舉辦大型活動能有更妥善安全應變作為，吳堂安說，消防署已委請專家學者參考各國大型活動辦理準則及機制，盤點國內現行相關法令及作業準則，研擬上述草案，以提供活動主辦單位訂定活動安全工作計畫的參考，也提供審核單位及場地主管單位指引，檢核各項安全規畫是否妥善。

消防署長蕭煥章也說，最近和美方進行事故危機事件討論和探討，當台灣各級政府面對重大緊急事故要如何處理，台、美明年初也將就緊急支援事故運作進一步討論，如何運用縣市政府力量而非災害類型做區分概念。

蕭煥章指出，大型活動從準備階段到發生事故階段，各縣市都有自治條例管理，今天研討會將全面性討論策進作為；另外，針對臨時大量群眾聚集之處（晚會或燈會），例如九份老街有推擠可能就容易發生意外，會考慮由社區組織成立應變小組及培訓，明年將針對盤點後的潛在風險地點陸續推動。

銘傳大學建築學系教授王价巨首先進行簡報，他說，隨時代演變，大型活動型態越來越複雜，且隨疫情解封將越趨活躍，其活動安全管理思維也要精進，認為應由「專責單位」負責整合監督，而非僅災因管理，透過緊急管理鏈串接管控。

王价巨認為，大型活動管理的第一線是主辦單位，進而是地方政府；重點不在人數、而是因應能力；且要有風險評估和緊急應變計畫等，務實考量真實情境、嚴謹審查。

隨後台北市消防局科長呂佳憲也分享台北市跨年活動執行現況，並特別針對象山區域預作因應，另外未來規劃則包括考察研究、建立人潮示警機制和影像分析評估。（編輯：張銘坤）1111206