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嘉義縣台82線2輛載貨車相撞 1死1傷

2022/12/6 17:03（12/6 17:38 更新）
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嘉義台82線7.5公里處西行路段6日下午發生嚴重車禍，現場共2名駕駛受困，其中物流貨車駕駛夾在變形車頭內，救出時已明顯死亡，另輛拼裝車則衝進路邊池塘，駕駛臉部受傷送醫。中央社記者蔡智明攝 111年12月6日
嘉義台82線7.5公里處西行路段6日下午發生嚴重車禍，現場共2名駕駛受困，其中物流貨車駕駛夾在變形車頭內，救出時已明顯死亡，另輛拼裝車則衝進路邊池塘，駕駛臉部受傷送醫。中央社記者蔡智明攝 111年12月6日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣台82線7.5公里西行路段今天下午發生死亡車禍，1輛物流貨車與拼裝車發生車禍，物流貨車駕駛夾在變形車頭內死亡，拼裝車衝進路邊池塘，駕駛臉部受傷送醫，事故原因警方調查中。

嘉義縣消防局發布訊息指出，今天下午1時45分獲報在台82線7.5公里處西行路段發生車禍，立即派遣朴子、祥和等2分隊，各式消防車4輛、消防人員9人前往搶救，現場共2名男駕駛受困。

消防局指出，救援人員抵達現場發現撞擊痕跡長約100公尺，車輛碎片散落車道，物流貨車卡在路邊水溝上，車頭已完全變形，駕駛夾在駕駛座；另一台拼裝車衝進路邊池塘泥巴裡車輛大致完整，男駕駛臉部受傷。

嘉義縣消防局說，下午2時23分從泥濘中救出拼裝車駕駛送嘉義長庚醫院救治；使用破壞工具及吊車拉開物流貨車變形車頭後，下午2時55分將物流貨車駕駛救出，但已明顯死亡。

相關車禍發生原因及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。（編輯：卞金峰）1111206

嘉義縣台82線7.5公里西行路段6日發生一起死亡車禍，事故現場為一輛物流貨車與拼裝車發生碰撞，拼裝車衝進路邊池塘翻覆，物流貨車則卡在路邊水溝，貨車駕駛救出時已明顯死亡。中央社記者蔡智明攝 111年12月6日
嘉義縣台82線7.5公里西行路段6日發生一起死亡車禍，事故現場為一輛物流貨車與拼裝車發生碰撞，拼裝車衝進路邊池塘翻覆，物流貨車則卡在路邊水溝，貨車駕駛救出時已明顯死亡。中央社記者蔡智明攝 111年12月6日
#嘉義縣消防局
#消防局
#嘉義長庚醫院
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