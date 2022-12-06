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國家警光獎82組獲殊榮 刑事局林采緗打詐有成

2022/12/6 18:05（12/6 18:51 更新）
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內政部警政署6日下午舉行「111年國家警光獎頒獎典禮」，刑事局偵查員林采緗（右）善用科技偵查屢破境外詐欺機房，打詐有成，開心自警政署長黃明昭（左）手中接下獎座。中央社記者黃麗芸傳真 111年12月6日
內政部警政署6日下午舉行「111年國家警光獎頒獎典禮」，刑事局偵查員林采緗（右）善用科技偵查屢破境外詐欺機房，打詐有成，開心自警政署長黃明昭（左）手中接下獎座。中央社記者黃麗芸傳真 111年12月6日
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（中央社記者黃麗芸台北6日電）國家警光獎今天舉行頒獎典禮共計82組獲獎，包括30團體、52個人績優警察，其中，刑事局偵查員林采緗善用科技偵查屢破境外詐欺機房，共查獲逾70嫌、查扣不法所得逾4000萬元。

警政署發布新聞稿表示，今年從全國各警察機關薦報90個團體及101名個人績優事蹟，經過評審縝密嚴格審查，最後甄選出30個團體及52名個人績優警察同仁，共計82組得獎者。

獲獎的團體組中，以台北市警察局去年11月在宜蘭縣烏石漁港破獲跨境運輸毒品集團一案拔得頭籌。

北市警這案子是陳姓船長和呂姓輪機長自境外接駁走私第二級毒品甲基安非他命33大袋（總毛重719.9公斤），為逃避警方查緝，將毒品藏匿於淡水船艙夾板下的密封夾層中，並塗抹環氧樹脂以影響偵蒐犬嗅覺，經警方大數據分析及鍥而不捨搜索船隻，一舉破獲跨境運毒集團，成功攔阻毒品流入台灣境內。併同其他反黑肅槍等刑案績效，獲得團體組偵查犯罪類第1名。

此外，個人組打擊詐欺類獨占鰲頭的是刑事局偵查員林采緗，她善用科技偵查，多次破獲在境外的詐欺機房，評比期間共查獲詐欺成員70餘人，查扣不法所得新台幣4000萬餘元，成績亮眼，也展現政府與各國協同打擊詐欺犯罪的決心。

警政署下午偕同中華民國警察之友總會共同舉行「111年國家警光獎頒獎典禮」，由內政部次長吳堂安、署長黃明昭、中華民國警察之友總會理事長郭台強及最高顧問葉國一共同頒獎。

警政署表示，國家警光獎受獎者都是在維護治安或交通工作著有功績的警察人員或團隊，亮麗成績背後都是長期工作付出，才獲此殊榮。（編輯：李亨山）1111206

#林采緗
#警政署
#刑事局
吳堂安
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