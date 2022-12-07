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連續鬥毆挑戰公權力 金警威力掃蕩

2022/12/7 13:18（12/7 14:51 更新）
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金門縣警察局7日表示，近日金門地區發生連續鬥毆事件，造成民眾恐慌；警方6日深夜針對轄區治安顧慮場所進行強力掃蕩。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月7日
金門縣警察局7日表示，近日金門地區發生連續鬥毆事件，造成民眾恐慌；警方6日深夜針對轄區治安顧慮場所進行強力掃蕩。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月7日
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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門地區日前發生連續鬥毆事件，挑戰公權力；金城警分局今天表示，昨天深夜出動10多輛巡邏車和20多名員警，針對轄區治安顧慮場所進行強力掃蕩，查獲竊盜案1件、1人。

4日到5日發生鬥毆案雖迅速偵破，但囂張行徑引起地方上對治安疑慮。金城分局昨晚9時起展開威力掃蕩，針對轄內青少年、改裝車輛易聚集場所進行巡邏及盤查，並對各治安顧慮場所實施臨檢，展現警方執法決心。

昨晚掃蕩勤務由分局長吳學安主持勤前教育，集合分局各外勤單位主管及員警組成優勢警力；吳學安除任務提示，並向員警精神喊話，隨後帶領員警巡查並臨檢轄區治安顧慮場所。

4日夜間到5日凌晨，金門地區發生連續鬥毆事件，黃、洪兩男因網路糾相相約談判，發生爭執先後在金城鎮、金沙鎮及金寧鄉陸續衝突、鬥毆，並導致盧姓男子傷重送醫。

金城分局副分局長楊智銘表示，這起聚眾鬥毆案訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌移送地檢署偵辦，主嫌羈押禁見，部分涉案人交保並需定期向警方報到。警方絕不容聚眾鬥毆暴力事件挑戰公權力，將持續實施掃蕩黑幫，淨化轄區治安。（編輯：孫承武）1111207

金門縣警察局7日表示，近日金門地區發生連續鬥毆事件，造成民眾恐慌；警方6日深夜出動10多輛巡邏車和20多名員警，巡查並臨檢轄區治安顧慮場所。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月7日
金門縣警察局7日表示，近日金門地區發生連續鬥毆事件，造成民眾恐慌；警方6日深夜出動10多輛巡邏車和20多名員警，巡查並臨檢轄區治安顧慮場所。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月7日
#吳學安
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楊智銘
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