申請拍賣中投等股權支付黨工退休金 國民黨敗訴

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（中央記者劉世怡台北8日電）國民黨申請動用中投公司股利、欣裕台公司減資款及拍賣二公司股權來支付680名黨工退休金，遭黨產會以不符規定決議駁回。國民黨提起行政訴訟，法院今天判國民黨敗訴，可上訴。

全案緣於，中國國民黨於民國107年6月26日向不當黨產處理委員會申請動用其對中央投資股份有限公司的104年度股利新台幣1億3602萬多元216元、105年度股利7億364萬多元及欣裕台股份有限公司減資款3億元等，共計11億3966萬多元及拍賣這2家公司股權，以支付680名黨工的退休金。

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黨產會審查後，認定申請不符黨產條例規定，決議駁回，並於107年10月25日發函通知國民黨；國民黨不服，申請復查遭駁回後，提起本件行政訴訟。

台北高等行政法院今天認定，依據黨產條例第6條「認定」為不當取得財產，旨在命政黨將不當取得的財產移轉予國有、地方自治團體或原所有權人所有，因此國民黨所持有中投公司及欣裕台公司的股權，之前已被認定為不當取得的財產，就不能擁有處分權並申請動用款項及拍賣股權，因此判決駁回，即國民黨敗訴。可上訴。（編輯：李亨山）1111208