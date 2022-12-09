2女誤認親人黑貓無主帶回家養 送還仍吃竊盜官司

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄楊姓、高姓女子日前行經楠梓區一間機車行前，發現一隻親人米克斯黑貓，因以為無人飼養且無晶片便帶回飼養。飼主報警後找到2女，雖已歸還貓咪，但仍依竊盜罪函送。

高雄市政府警察局楠梓分局楠梓派出所10月中旬時接獲民眾報案，指旗楠路上某間機車行飼養的貓咪遭不名人士抱走。報案人說案發當晚有接到電話詢問貓咪是否有飼主，經明確表達已有飼主，且戴有項圈，沒想到過了幾天仍不見愛貓蹤影。飼主再度回撥電話也無人回應，只好報警。

楠梓分局今天發布新聞稿指出，被竊貓咪是機車店家所飼養的黑色米克斯母貓，名字叫哈士奇，平時總會在機車店內外閒晃，貓咪個性親人且長相可愛。經調閱監視器畫面，發現有2人在案發地點逗弄貓咪數分鐘，然後將貓咪抱往鄰近動物醫院檢查無晶片，租了寵物籠後就直接抱走，騎車離開。

警方循線在12月6日通知涉案22歲楊女跟21歲高女到案說明，2人均辯稱不知這隻貓咪有人飼養，因誤以為是路邊流浪貓，出於愛貓心切，確認沒有晶片後才將貓咪帶回家照顧，且得知有飼主後就立即歸還，並非有意要偷走。

不過，因竊盜罪屬非告訴乃論之罪，警方詢後仍依竊盜罪將2女函送橋頭地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1111209