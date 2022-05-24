女子謊稱男友偷丟貓 新北動保處一查是共犯開罰

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）新北市動保處日前接獲黃姓女子通報，指稱男友趁她不在家，將愛貓棄養在瑞芳區猴硐貓村，但經動保人員調閱相關畫面，發現黃女竟是共犯，依法開罰黃女與其男友各11萬、3萬元。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿指出，瑞芳區猴硐貓公所籌備處今年4月11日接獲飼主黃女通報，她所飼養得橘色虎斑貓被同居男友譚先生帶到猴硐火車站棄養，人員當下冒著危險前往救援，在高達1萬伏特電壓線旁帶出貓後交由動保處獸醫師檢查，所幸並未受傷。

動保處表示，經調閱監視器發現1男1女手持運輸籠到貓村棄養，動保處約談黃姓飼主並將影片給她看，詢問是否認識與男友同行女性，黃女表示不認識，男友是在4月7日趁她不在家時帶去貓村棄養。

但動保人員經比對當天黃女特徵，皆與監視畫面中女性相似極高，動保處再約談男友譚先生。

譚先生起初否認影片中女生是他女友，聲稱是在交友軟體所認識，經查發現案發當天，譚先生根本未使用該軟體約人，隨即拆穿謊言，譚先生才坦承，當天確實是他與同居女友黃女將貓棄養在貓村，因為這貓會打架、凶，所以帶去貓村放掉。

動保處表示，依動物保護法規定，飼主黃女棄養貓、未幫貓施打狂犬病預防針、未絕育，總計開罰新台幣11萬元罰鍰；其男友譚先生棄養貓亦處3萬元罰鍰。

動保處呼籲，飼養動物是一輩子事情，寵物也是家人，如有飼養上困難應尋求幫助，不可以隨意拋棄，並呼籲民眾接受調查時務必據實以答，如使公務員登載不實，可能還會因此吃上官司。（編輯：李錫璋）1110524