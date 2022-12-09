洗錢水房集團買賣虛擬貨幣避查緝 警逮25人送辦

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刑事局9日召開記者會表示，29歲陳姓男子組水房集團替詐騙集團洗錢，陳男旗下成員取得被害人贓款後，以買賣虛擬貨幣規避查緝，警方循線在高雄逮捕陳男等25人送辦。中央社記者劉建邦攝 111年12月9日

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（中央社記者劉建邦台北9日電）刑事局表示，29歲陳姓男子組水房集團，替詐騙集團洗錢，陳男旗下成員取得被害人贓款後，以買賣虛擬貨幣規避查緝。警方循線在高雄逮捕陳男等25人，警詢後送辦。

刑事警察局今天召開記者會，副局長黃家琦指出，偵一大隊日前獲報，民眾遇到假投資詐騙，循線追查發現，以陳姓男子為首的水房集團涉替詐騙集團洗錢，組專案小組偵辦。

刑事局查出，已退休的65歲陳姓被害人日前在臉書（Facebook）發現投資股票可獲高報酬的廣告，經聯繫後，對方要求加私LINE，並提供以宏達資本為名的投資平台。

被害人加入詐騙集團架設的投資平台網頁和App，發現有高額獲利，陸續匯款11次達新台幣1700多萬元，事後察覺無法拿到獲利，且投資平台皆已關閉，才自覺遭騙報警。

警方循線查出，以陳姓男子為首的水房集團替詐騙被害人的集團洗錢，陳男為規避查緝，由旗下成員買虛擬貨幣（泰達幣）方式，再叫另名成員以交易虛擬貨幣為由，進行洗錢。

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警方說，陳姓男子為首的水房集團，分工細密，包含有車手、收取帳簿手等，並由成員假扮為虛擬貨幣商，若被逮就謊稱是交易虛擬貨幣，目前許多詐騙集團都會用此說法規避刑責。

刑事局掌握線索後，日前赴高雄市逮人，陸續逮捕陳姓男子等25人到案，查獲手機、金融卡等物。警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把陳男等人移送高雄地檢署偵辦，陳男遭聲押獲准。（編輯：李錫璋）1111209