顏南全與翁茂鍾不當接觸 部分逾追懲時效判免議

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（中央社記者林長順台北9日電）前法官顏南全與富商翁茂鍾不當接觸案，監察院彈劾後移送懲戒。懲戒法院認為，顏南全在怡華公司所涉案件審理期間與翁茂鍾不當接觸部分有違失，但超過10年追懲期間，判決免議。

監察院彈劾指出，顏南全在擔任最高法院法官期間，與涉及民刑事案件的怡華公司經營者翁茂鍾有不當接觸、飲宴、球敍，並長期接受饋贈襯衫、禮品及請託關說兒子兵役分發事宜等，因此彈劾顏南全並移送懲戒法院審理。

懲戒法院指出，顏南全於90年5月30日至99年2月13日與怡華公司有關的諸慶恩案、巴黎銀行案法院歷審審理期間，與翁茂鍾不當接觸、接受翁茂鍾致贈的襯衫8次、禮品4次，並向翁茂鍾請託其子兵役分發事宜，涉及違失，並有懲戒的必要。

不過，基於實體從舊從輕原則，本案追懲期間應適用舊公懲法規定，追懲期間，不分懲戒種類，一律為10年，顏南全最後違失行為終了於99年2月13日，監察院於今年5月6日移送本案，已逾10年追懲期間，因此判決免議。

至於監察院依據翁茂鍾筆記本，認定顏南全與翁茂鍾有16次飲宴等不當接觸，懲戒法院指出，除了翁茂鍾筆記本外，查無積極事證足認顏南全有違失情事，此部分判決不受懲戒。

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另外，顏南全被指擔任諸慶恩民事案及巴黎銀行案陪席法官而未迴避部分，懲戒法院認為，當時最高法院採保密分案，因此在受命法官提出裁判初稿供合議庭評議之前，陪席法官無從得悉案件的受理情形；評議之後也沒有當時的民事訴訟法規定應自行迴避，不得執行職務的情形。

懲戒法院表示，監察院主張顏南全未揭露自己與翁茂鍾的交往關係而自請迴避，違反法官倫理，但台灣的法官倫理規範，是在法官法制定施行後，才配合於101年1月6日發布施行，之前雖然也有法官守則，對案件迴避仍不明確，法官若輕易或任意提出迴避案件，也違反法官不得拒絕審判的倫理誡命，因此判決這部分不受懲戒。全案可上訴。（編輯：方沛清）1111209