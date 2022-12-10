南檢指揮 警破獲竹聯幫詐騙集團

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）有竹聯幫背景的許姓男子，涉嫌高薪誘騙被害人提供金融帳戶，據以假投資獲利詐騙洗錢，直到帳戶遭警示始釋放被害人。帳戶經手金額近億，南檢今年發動3波搜索將許男繩之以法。

刑事警察局電信偵查大隊三隊與台中警方5月間接獲民眾報案，指面交申辦金融帳戶及設定約定帳戶後隨即遭詐欺集團成員拘禁台南地區。研判幕後有龐大組織性犯罪集團，涉犯刑法妨害自由、詐欺等罪嫌，組成專案小組報請台南地檢署指揮偵辦。

檢警調查，犯嫌以高薪誘騙被害人提供金融帳戶，犯嫌面交取得存簿、提款金融卡及印鑑個資後，即將被害人載至民宅或旅館囚禁，並以金融帳戶轉出入假投資獲利詐欺及洗錢贓款，直到帳戶遭警示始釋放被害人。

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專案小組8月3日、9月4日、10月17日陸續發動3波搜索，在台南市查獲竹聯幫仁堂弘仁會許姓主嫌及同夥22人到案，救出遭拘禁李姓被害人，場查扣手機、存摺、提款卡、本票及匯款單等贓證物。初步清查被害人達25人，經手不法獲利高達新台幣9800萬多元。

全案訊後依組織犯罪防制條例、詐欺、妨害自由、洗錢防制法等罪嫌解送南檢偵辦，許嫌與同夥8人遭法院裁定羈押禁見。（編輯：黃世雅）1111210