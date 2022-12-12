橫跨4縣市破獲詐騙機房 警逮12人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中12日電）陳男為首的詐騙集團，以台中市為集團的指揮中心，在苗栗縣、嘉義縣、台南市等地設置詐騙機房，詐騙中國地區民眾，警方日前兵分四路緝獲12人，依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天召開破案記者會，刑事警察局偵六大隊大隊長廖水池表示，今年6月接獲情資，有詐欺集團以高獲利輕鬆賺為口號，招募年輕人加入，假冒公務機關詐騙中國地區民眾，遂成立專案小組調查。

警方指出，詐騙集團以台中市據點做為指揮中心，在苗栗、嘉義、台南設置詐騙機房，更透過通訊軟體成立群組以超商命名，台中為總店，苗栗稱作旗艦店，方便管理。

警方埋伏調查2個月，12月7日兵分四路，更出動新穎的梯車前往苗栗據點，自2樓陽台破門進入，攻堅位於3、4樓的詐騙機房，逮獲正在進行詐騙的現行犯。

此次行動，警方共逮捕12人，其中6名為通緝犯，查扣現金、手機、電腦、講稿等贓證物，其中有通緝犯為防身，隨身攜帶蝴蝶刀、手指虎等武器。

警方分析，幫派分子有轉向從事詐欺犯罪的趨勢，警方將朝「打詐就是掃黑」的原則，全力打詐，斷絕黑道金流，維護社會治安以及生命財產安全。（編輯：謝雅竹）1111212