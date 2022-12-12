國道1號五楊高架客運車禍 駕駛1命危1輕傷

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）國道1號五楊高架北上51公里桃園段，今天下午發生小貨車與國道客運車禍意外，2名駕駛受傷，其中1人命危，所幸客運上7名乘客平安，車禍造成車流回堵數公里，事發原因待調查。

國道公路警察局第一大隊發布新聞稿表示，下午4時46分接獲報案，在五楊高架北上約51公里處的桃園段，發生1部小貨車與1輛國道客運車禍事故，警方立即派遣巡邏車、消防救護車及緩撞車前往協助，並通知交控中心。

第一大隊指出，初步調查，68歲陳姓男子駕駛小貨車，行經五楊高架桃園段，行駛在外側車道，遇前方塞車走走停停，疑似踩煞車致車輛失控偏左向行進，與行駛在高乘載車道、由43歲賴姓男子駕駛的國道客運發生碰撞，小貨車駕駛陳男受困駕駛座，經警消救出後送林口長庚醫院急救。

警方趕往現場發現，車禍事故佔用現場高乘載車道、內側車道共3車道，事故造成車流回堵數公里，事故造成小貨車駕駛和大客車駕駛2人受傷，至於客運車上7名乘客都未受傷，已由車輛接駁離開，警方現場事故排除，至於詳細的事發原因，待進一步調查。

桃園市政府消防局表示，43歲賴男意識清楚、無明顯外傷，至於68歲的陳姓小貨車男駕駛，在到院前心肺功能停止，2人都送往林口長庚醫院搶救，截至晚間7時，陳男還在急救中。（編輯：卞金峰）1111212