嘉縣民雄家具工廠火警 廠房付之一炬

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（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義縣民雄鄉今天發生家具工廠火警，因內部都是易燃物品，火勢一發不可收拾，廠房付之一炬，消防人員灌救阻隔延燒，並沒有造成人員傷亡，起火原因待調查釐清。

嘉義縣消防局於凌晨3時1分據報，指民雄鄉建國路3段附近發生家具工廠火警，立即派遣第二大隊雙福、民雄等分隊人車前往現場，嘉義市消防局也出動人車協助到場，消防人員趕抵立即布水線灌救。

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嘉義縣消防局第二大隊大隊長沈廷衡告訴中央社記者，消防人員趕抵時，家具工廠已陷入一片火海，火勢猛烈，加上工廠內都是放置木材家具及泡棉等易燃物，火勢延燒迅速，搶救人員立即在工廠四周布水線灌救，順利阻隔延燒到旁邊的中古車行。

消防局表示，家具工廠面積約為1550平方公尺，付之一炬，火勢於清晨5時36分撲滅，因無人員住在工廠，因此，沒有造成人員傷亡，至於起火原因，須由火場鑑識人員調查釐清。（編輯：謝雅竹）1111213