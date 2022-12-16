不當接觸翁茂鍾 法官鄭小康判免議、不受懲戒確定

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（中央社記者林長順台北16日電）最高行政法院法官鄭小康收受商人翁茂鍾襯衫、案件宣判後聯繫翁茂鍾，因逾5年懲戒權行使期間，獲判免議；鄭小康與翁茂鍾飲宴等部分，應不受懲戒。懲戒法院今天駁回監院上訴確定。

前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾涉不當往來，監察院於民國109年間彈劾石木欽，並要求司法院調查。司法院去4月公布調查結果，認定鄭小康收受襯衫，並曾任翁茂鍾案審判長未予迴避，判決後聯繫翁茂鍾，違失情節重大，移送監察院審查。

監察院調查，鄭小康在任職台北高等行政法院法官及最高行政法院法官期間，從民國95年1月起到104年9月止，無端、私下多次收受翁茂鍾所餽贈襯衫，期間曾審理2件翁茂鍾所經營怡華實業股份有限公司行政訴訟案。

監察院指出，鄭小康在受理案件前，曾與翁茂鍾3次飲宴、4次收受襯衫，卻未迴避仍予審結，且在宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，其後又持續收受翁茂鍾餽贈的襯衫，有損法官公正、中立、廉潔形象，核有重大違失，去年9月間彈劾鄭小康，並移送懲戒法院。

懲戒法院認為，鄭小康收受翁茂鍾12件襯衫，前後長達10年，另於怡華公司2件行政訴訟案件判決駁回後，主動與翁茂鍾電話聯繫，有損司法形象，本應處以「罰款」的懲戒處分，但已逾5年懲戒權行使期間，判決免議。

懲戒法院指出，鄭小康與翁茂鍾飲宴均非翁茂鍾宴請，並無證據證明席間有何法律諮詢，或提及司法個案甚而請託關說等情形；鄭小康承審怡華公司2件行政訴訟案件並未注意代表人是翁茂鍾，且2案件並無法定迴避事由，事後判決怡華公司敗訴，並無違失，判決不受懲戒。

監察院不服提起上訴，認為本案應構成「收受職務上有利害關係之餽贈」，且鄭小康未迴避應有違失，且第一審未充分評價有違責罰相當等。懲戒法院二審審理後，認定原判決並無違法，上訴為無理由，今天駁回上訴確定。（編輯：李錫璋）1111216