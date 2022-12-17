更多編輯台推薦新聞：
只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權
科技

只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

保五總隊員警下班車禍 美濃婦送醫宣告不治

2022/12/17 14:05（12/17 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
警政署保五總隊支援高雄旗山警分局洪姓男子月初下班騎車返家時，與美濃謝姓女騎士發生擦撞，雙方送醫後謝婦傷重不治，洪姓員警被依過失致死罪移送橋檢。（高市旗山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月17日
警政署保五總隊支援高雄旗山警分局洪姓男子月初下班騎車返家時，與美濃謝姓女騎士發生擦撞，雙方送醫後謝婦傷重不治，洪姓員警被依過失致死罪移送橋檢。（高市旗山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄17日電）警政署保五總隊支援高雄旗山警分局洪姓男子月初下班騎車返家時，與美濃謝姓女騎士擦撞，雙方送醫後謝婦傷重不治。洪姓員警則被依過失致死罪移送橋檢，詳細肇責待釐清。

高雄市政府警察局旗山分局今天發布訊息指出，內政部警政署保安警察第五總隊支援旗山分局中壇派出所22歲洪姓員警2日下午4時許下班後，騎車返家途中行經高雄美濃區光明路與清興街口，與美濃區居民50歲謝婦發生擦撞。

警消獲報到場後對2人實施酒測，酒測值均為0，初判謝婦頭部受傷，洪員手腕及膝部挫傷。雙方經送醫救治，謝婦仍傷重不治。洪員則由旗山分局依規定以涉過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦。

旗山分局表示，此案後續肇事責任將在現場測繪後，交由檢方調查，警方也將持續加強員警交通安全宣導及建立防禦駕駛觀念，防止交通事故發生。（編輯：謝雅竹）1111217

#旗山分局
#洪員
#高雄旗山警分局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族