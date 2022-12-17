保五總隊員警下班車禍 美濃婦送醫宣告不治

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）警政署保五總隊支援高雄旗山警分局洪姓男子月初下班騎車返家時，與美濃謝姓女騎士擦撞，雙方送醫後謝婦傷重不治。洪姓員警則被依過失致死罪移送橋檢，詳細肇責待釐清。

高雄市政府警察局旗山分局今天發布訊息指出，內政部警政署保安警察第五總隊支援旗山分局中壇派出所22歲洪姓員警2日下午4時許下班後，騎車返家途中行經高雄美濃區光明路與清興街口，與美濃區居民50歲謝婦發生擦撞。

警消獲報到場後對2人實施酒測，酒測值均為0，初判謝婦頭部受傷，洪員手腕及膝部挫傷。雙方經送醫救治，謝婦仍傷重不治。洪員則由旗山分局依規定以涉過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦。

旗山分局表示，此案後續肇事責任將在現場測繪後，交由檢方調查，警方也將持續加強員警交通安全宣導及建立防禦駕駛觀念，防止交通事故發生。（編輯：謝雅竹）1111217