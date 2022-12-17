疑海邊風勢強 彰化伸港交通號誌桿斷裂

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彰化縣伸港鄉彰新路7段一支交通號誌桿17日中午突然攔腰斷裂，所幸當時無人車在路口，未釀傷亡。警方指出，號誌桿基座並未鏽蝕，可能是強勁海風將號誌桿吹斷。（彰化縣警察局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年12月17日

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化伸港鄉彰新路7段一支交通號誌桿今天中午突然斷裂，所幸沒砸中人車；彰化警方指出，號誌桿基座未鏽蝕，由於上午風大，伸港鄉又靠海，可能是強勁海風吹斷號誌桿。

有民眾在臉書（Facebook）社團「伸港小鎮」張貼照片，指彰化縣伸港鄉彰新路7段一支交通號誌桿中午突然斷裂，所幸當時無人車在路口停等，無人受傷，彰化縣警察局和美分局獲報也派出員警封鎖現場。

彰縣警局交通警察隊長林神改接受中央社記者電訪時說，員警回報號誌桿從桿身斷裂，基座部分沒有鏽蝕；由於中央氣象局上午曾發布強風特報，有9至11級強陣風，加上伸港鄉靠近海邊，可能是強勁海風將號誌桿吹斷。

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林神改指出，員林市曾發生號誌桿斷裂砸傷人意外，員林市和伸港鄉負責號誌燈維護的都是同一名業者，不過在員林市意外發生後，警方除要求業者重新檢視縣內所有號誌燈基座外，也請各分局檢查轄區內號誌燈桿有無安全問題，以免再發生砸傷人意外。

彰化員林市中山南路口一處號誌燈今年9月發生被強風吹斷意外，一名機車女騎士遭砸傷送醫，傷勢嚴重，警方後來發現號誌燈基座鏽蝕，除協助女騎士辦理保險理賠外，也將案件送彰化地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1111217