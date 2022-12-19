慣竊2人組專偷洋酒 苗栗5家業者受害

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗警分局陸續接獲報案指稱，店內熱賣洋酒遭竊，1個月來有5家業者受害，員警鎖定朱姓、陳姓2名慣竊涉有重嫌，約談到案時辯稱偷來的洋酒都已喝完，警方除依法函送外，更不排除涉及其他竊案，呼籲被害人出面指認。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，無業的朱嫌（28歲）專挑超商、酒商行竊洋酒，有時單獨犯案，有時夥同另一名陳姓男子（45歲），故意以諮詢洋酒的方式支開店員，另外1人趁機把高單價洋酒塞進外套或背包內，隨後若無其事地走出店家。

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店員直到盤點時，驚覺少了幾瓶高價洋酒，報警處理，警方進一步調閱監視器，眼尖的員警一眼就認出朱姓慣竊，並約談他到案說明，朱男見事跡敗露坦承犯案，但供稱偷來的洋酒都已經喝完，酒瓶也隨手丟棄，不知去向。

警方指出，短短1個多月，光是苗栗轄區就有5家店家受害，損失金額約新台幣2萬餘元，懷疑朱姓和陳姓嫌犯趁著新年和農曆春節假期即將到來，四處竊取洋酒變賣換取現金，不排除他們還涉及其他竊案，除將2人以竊盜罪嫌函送法辦外，也呼籲被害人出面指認。（編輯：張銘坤）1111219