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國道3號6車連環撞 通霄路段一度封閉回堵

2022/12/20 11:50（12/20 12:21 更新）
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國道3號北上苗栗通霄路段20日發生6部車輛碰撞意外，導致一名男子腿部受傷送醫。為了排除事故車輛，北上車道一度封閉，造成車流一度回堵約4公里，目前已恢復通車。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月20日
國道3號北上苗栗通霄路段20日發生6部車輛碰撞意外，導致一名男子腿部受傷送醫。為了排除事故車輛，北上車道一度封閉，造成車流一度回堵約4公里，目前已恢復通車。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月20日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）國道3號北上苗栗通霄路段今天發生6部車輛碰撞意外，導致1名男子腿部受傷送醫。為了排除事故車輛，北上車道一度封閉，造成車流回堵，上午近10時全線恢復通車。

苗栗縣消防局指出，上午8時許接獲通報，國道3號北上141.5公里通霄路段發生車禍，隨即派遣通霄分隊人車趕往搶救，抵達事故地點，現場為3部自小客車、2部大貨車以及1輛國道工程車發生碰撞，造成1名柯姓男子腿部撕裂傷，經送醫救治無生命危險。

由於事故車輛分別打橫占據內外側及中間車道，國道員警找來多部拖吊車，並封閉北上全線車道，花了半個多小時才順利排除所有事故車輛，但後方車流一度回堵約4公里。

警方不排除駕駛未注意前方車輛及路況釀禍，至於肇事責任歸屬有待進一步釐清。（編輯：唐聲揚）1111220

#連環車禍
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