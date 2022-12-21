彰檢提當選無效之訴 4議員2鄉長等12人中箭

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化地檢署針對彰化縣議員當選人施嘉華、林茂明、黃俊源及芳苑鄉長當選人林保玲等12人提當選無效之訴；檢方指出，這些當選人涉嫌多以現金方式賄選買票，案件仍在偵辦中。

台灣彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒今天接受媒體聯訪指出，地檢署針對地方公職當選人，已在12月19日遞狀向台灣彰化地方法院提起首波當選無效之訴計6件7人，另3件5人也將陸續提出，12人中有4名縣議員、2名鄉長、5名鄉鎮市民代表及1名村長當選人。

檢方指出，首波當選無效之訴的縣議員當選人有彰化縣第1選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）林茂明、彰化第2選區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）黃俊源以及彰化第3選區（和美鎮、線西鄉、伸港鄉）施嘉華。

其他首波被提當選無效之訴的還有芳苑鄉長當選人林保玲、芳苑鄉民代表洪江懷、竹塘鄉民代表林全與社頭鄉廣福村長蕭建元等4人。

檢方指出，這7名當選人都涉嫌以交付現金方式買票賄選，刑事部分的賄選案件仍在偵辦中，檢察官先針對民事部分提出當選無效之訴，目前仍在羈押的當選人有林茂明及施嘉華。

檢方表示，除了上述7名當選人之外，近日也將針對蕭姓縣議員當選人、蘇姓鄉長當選人以及陳姓、賴姓、張姓鄉民代表當選人等5人，提起當選無效之訴。（編輯：謝雅竹）1111221