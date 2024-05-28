贊助文宣品行賄 彰縣議員施嘉華當選無效確定

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（中央社記者蘇木春台中28日電）國民黨彰化縣議員施嘉華遭控以贊助或墊付文宣品費用方式行賄，經檢方提起當選無效之訴後，彰化地院一審判當選無效，經上訴台中高分院審理，今天仍判他當選無效，全案確定。

依據檢方的起訴書指出，施嘉華為民國111年地方公職人員選舉彰化縣議會第20屆第3選區（和美鎮、伸港鄉及線西鄉）縣議員候選人，他為期能順利當選，單獨或與父親施復興，對2名代表候選人及1名村長候選人以贊助交付選舉文宣品當作賄賂。

施嘉華等人共計製作及交付6500支文宣筆、2000個文宣打火機，以及5萬個文宣口罩，總金額合計新台幣13萬8000元，除要求對方及家人在投票時支持，也希望在競選時幫忙拉票。

檢方偵辦時，施嘉華又教唆共犯周男等人，在檢察官偵訊過程，就案情有關重要事項作虛偽陳述，檢方偵辦後，將施嘉華等人依違反公職人員選舉罷免法、教唆偽證等罪嫌起訴。

刑事部分，彰化地院一審審理後，判處施嘉華有期徒刑3年2月、褫奪公權3年，又犯教唆偽證罪，處有期徒刑4月。全案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，今年5月改判施嘉華有期徒刑3年1月、褫奪公權3年，教唆偽證罪部分上訴駁回。

民事部分，經彰化地方檢察署檢察官提起當選無效之訴，彰化地院一審判施嘉華當選無效。

全案經上訴台中高分院審理，合議庭認為，施嘉華雖否認對周男等人有交付賄賂行為，但依施嘉華在刑案偵查中的自白，及刑案偵審相關證據資料，足以認定施嘉華變相提供同等價額的的現金而賄選，且二審判決有罪在案。

合議庭審酌，原審判決施嘉華當選無效，核無違誤，施嘉華上訴指原判決不當，為無理由，應予駁回。台中高分院今天宣判施嘉華當選無效，全案確定。（編輯：謝雅竹）1130528