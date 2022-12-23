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闖燒烤店揮刀致妻傷員工亡 男子判刑20年定讞

2022/12/23 12:23
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（中央社記者蕭博文台北23日電）吳姓男子與妻子感情不睦，又懷疑妻子與燒烤店同事有染，持刀闖進燒烤店刺殺曾姓員工致死並刺傷妻子。一、二審均依殺人等罪判處吳男20年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審新北地方法院判決書指出，吳姓男子與妻子有金錢糾紛且曾毆打妻子，又懷疑妻子與燒烤店的曾姓同事有染，更自認女兒尋短是因為妻子未依囑託交付生活費所致，因而對妻子懷恨在心。

民國110年7月29日晚間，吳男闖進妻子於新北市新莊區工作的燒烤店，先是大喊妻子名字，又朝妻子丟擲祭拜女兒的罐頭，進而持彈簧刀走進櫃檯，朝前來阻擋的曾姓員工左腹猛刺一刀。

曾姓員工負傷閃避，吳男轉而壓制妻子在爐台前，持刀朝妻子腹部及大腿連續揮刺6刀；吳妻掙脫後逃出店外，吳男騎車逃逸，曾姓員工送醫後因腹腔內大量出血而死亡，吳妻則倖免於難。

吳男矢口否認犯行，辯稱因曾姓員工向他衝來，才拿刀自我防衛，只是想要傷害妻子，無殺人犯意。

一審認為，吳男主動朝曾男腹部猛刺一刀力道甚猛，有殺人的不確定故意；而吳男與妻子糾紛甚多，又帶著利刃、祭拜女兒的罐頭到場，顯有殺人動機，且對妻子連刺6刀，造成妻子受有嚴重穿刺傷，在在顯示殺意甚堅。

一審審酌，吳男在公開場所犯案，漠視他人生命價值，並使在場民眾極度不安、惶恐，危害社會安寧甚鉅，且犯後矢口否認，未與被害人和解，依殺人罪、殺人未遂罪，判處應執行有期徒刑20年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，吳男仍否認犯行；二審認為，一審判決沒有違誤，駁回上訴，維持原判。案經最高法院昨天駁回吳男的上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1111223

#最高法院
#新北地方法院
#台灣高等法院
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