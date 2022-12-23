健保停復保制未以法律規定 憲法法庭判決違憲

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（中央社記者林長順台北23日電）全民健保法施行細則規定，民眾出國停保，返國復保後應屆滿3個月才能再次辦理停保。李姓女子認為有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今天判決健保停復保制違反法律保留原則違憲，應於2年後失效。

在台灣有戶籍的李女自民國91年間即長期居留國外，每年農曆春節才返國，陪伴父親過節後即出境，健保署通知李女依規定辦理復保，李女未處理後，健保署於104年核定李女復保、停保日期，並要求李女繳交復保至停保期間的保險費。

李女不服提起審議、訴願都遭駁回後，提起行政訴訟，先後遭台北地方法院、台北高等行政法院駁回確定後，向大法官聲請釋憲。

李女主張，全民健康保險法施行細則修正前規定因出國6個月以上者停保後，應自返國辦理復保，沒有規定屆滿多久才要辦理停保，但101年間修法後，要求復保後應屆滿3個月才能辦理停保，已侵害人民權益，不符合比例原則。

李女指出，修法後只有新增政府駐外人員或其隨行的配偶及子女，因公返國得免辦理停保再復保，其它情形則一概闕如，也違反比例原則。

李女認為，修正是為了處理出國停保民眾短暫返國復保就醫的爭議，增加復保後屆滿3個月才能停保的限制，但沒有考量到她這種長期居留國外，每次返國僅短暫停留者的權益，希望大法官宣告相關規定違憲。

憲法訴訟新制今年1月上路後，案件改由憲法法庭審理，憲法法庭今天做出111年憲判字第19號判決，全民健康保險法施行細則相關規定違憲。

判決指出，全民健康保險法施行細則第37條第1項第2款規定，曾辦理出國停保，於返國復保後應屆滿3個月，始得再次辦理停保。

另外，第39條第1項第2款規定，預定出國6個月以上者，應自返國之日復保。但出國期間未滿6個月即提前返國者，應自返國之日註銷停保，並補繳保險費。」違反法律保留原則，至遲於本判決公告之日起屆滿2年時，失其效力。

判決表示，這2項規定就停保及復保所設要件，尚未牴觸憲法第23條比例原則，與憲法第22條保障管理自身健康風險之自主決定權及第15條保障財產權之意旨尚無違背，亦無違憲法第7條保障平等權之意旨。

憲法法庭認為，全民健保目前以施行細則規範的出國停復保制度，即使其規範內容並不違憲，但既屬重要事項，如果仍認有維持停保復保制度的必要性，應該以法律或法律明確授權的命令定之，並給予相關機關2年的檢討期間。（編輯：戴光育）1111223