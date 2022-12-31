調查局破獲桃園製毒工廠 犯嫌跳樓逃逸終落網

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（中央社記者蕭博文台北31日電）調查局今天表示，黎姓男子等人於桃園蘆竹鬧區成立製毒工廠，專案小組攻堅時，周姓與郭姓犯嫌自3樓跳下；周嫌腿部受傷當場遭逮，肋骨斷裂的郭嫌半個月後落網，3嫌被移送法辦。

調查局發布新聞稿表示，台北市調查處獲報黎姓男子等人於今年5月間，以從事網路直播販賣海鮮為由，承租桃園市蘆竹區一處透天厝，由周嫌及郭嫌藏身2樓製毒，黎男於1樓把風。

台北處隨即會同調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局蘆竹分局等單位，報請台北地方檢察署檢察官王貞元、桃園地方檢察署檢察官邱健盛指揮成立專案小組。

新聞稿指出，黎男每天日間刻意將民宅1樓鐵捲門打開，躺坐在沙發上看電視，營造「空城計」故弄玄虛，佯裝與一般民宅日常活動無異，但全程已被專案小組監控。

調查局表示，專案小組初期並不確定黎男等人製造何種毒品，但發現黎男會在深夜將不明廢液裝入塑膠桶，載運至桃園市中壢區青埔郊區傾倒；專案小組伺機採集廢液送交鑑識科學處鑑定，確認含有第三級毒品愷他命成分，立即報請檢察官發動搜捕行動。

5月27日，專案小組先於民宅1樓逮捕黎男，位於2樓製毒的周嫌及郭嫌自監視器發現異狀，隨即逃竄至3樓並攀爬至隔鄰住家；2人發現無路可逃竟相互推擠爭先自3樓跳下，企圖逃逸。

周姓犯嫌因腿部挫傷動彈不得，遭專案小組逮捕；郭嫌逃離現場，但肋骨斷裂，強忍傷勢半個月才冒用他人名義就醫，經專案小組掌握藏匿處所，於6月間緝捕歸案。

專案小組在現場查扣愷他命毒品純質淨重6.4733公斤、第四級毒品先驅原料N-Boc-NorKetamine（三級丁氧羰基去甲基愷他命）純質淨重3.0145公斤、化工原料百餘桶、攪拌設備等相關製毒器具。

新聞稿指出，近2年來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國境人流及物流管制嚴格，導致毒品及製毒原料走私難度大增，毒品市場價格翻漲，不法分子為賺取暴利不惜觸法。

調查局表示，執法機關查緝毒品決心未受動搖，專案小組發現周嫌確診染疫，仍著防護衣全力執行勤務，順利將製毒集團一舉擒獲。（編輯：李錫璋）1111231