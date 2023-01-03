高雄楠梓街頭發現疑似爆裂物 警拉封鎖線調查中

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高雄市政府警察局楠梓分局3日上午接獲民眾報案，指稱楠梓區惠春街某處資源回收點疑遭人放置爆裂物。警方獲報後，立即派員到場處理，並拉起封鎖線管制人車。（高市楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月3日

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄市楠梓惠春街某民宅外資源回收點發現疑似爆裂物，警方初步了解，1支塑膠袋內裝有寶特瓶且有電池、電線等物黏附，現場拉起封鎖線管制人車，並通報偵查隊及防爆小組處理。

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高雄市政府警察局楠梓分局今天上午8時43分接獲民眾報案，指稱楠梓區惠春街某處資源回收點疑遭人放置爆裂物。警方獲報後，立即派員到場處理，並拉起封鎖線管制人車。

警方初步了解，現場有3個由黑色塑膠袋包裝的回收物，其中1袋內裝寶特瓶（含不明液體）、消毒酒精罐，並有電池（含電線）黏附在寶特瓶上，初步檢視無計時裝置。已通報偵查隊到場調查，防爆小組也到場處理。（編輯：戴光育）1120103