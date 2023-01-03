春節將至 移民署：勿帶或郵遞疫區豬肉製品來台

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）春節將至，移民署指出，取消入境旅客人數限制後，已查獲5起違規攜帶豬肉產品來台案，有4人無法繳清罰鍰而遭拒絕入境，提醒新住民及外籍移工勿違規攜帶或郵遞豬肉製品來台。

移民署今天發布新聞稿表示，國內放寬邊境檢疫措施並自去年12月10日起取消入境旅客人數限制後，入境旅客人數持續增加，檢疫機關已於國際機場查獲5起外來人口因不諳國內法令，違規自非洲豬瘟國家地區攜帶家鄉豬肉產品入境被查獲的案例。

其中，有4名來台觀光旅客都因無法當場繳清新台幣20萬元罰鍰，而依規定遭拒絕入境。

移民署指出，有名越南籍父親初次來台觀光，好不容易等到台灣重啟觀光大門，規劃偕10多名家族成員一同來台旅行、歡度佳節，卻因疏忽在幫小孩所準備食物內添加越南火腿腸，於入境時遭查獲，且因無法當場繳清20萬元罰鍰，而被拒絕入境，只好獨自返回越南，歡樂家族旅行卻因一條火腿腸而變調。

另外，還有一名初次申請來台工作的外籍移工，原先無法繳納20萬元罰鍰，後由家人代為繳納才得以入境，來台未開工賺錢就要先支付大筆罰鍰，得不償失。

移民署指出，適逢春節將至，新住民和外籍移工因思鄉情懷及贈禮習俗關係，透過郵包或快遞寄送家鄉食品食材來台情形相對頻繁，且隨邊境開放趨勢也湧現久違返鄉團圓過節人潮，但非洲豬瘟疫情持續肆虐，為防堵疫情乘勢入侵，呼籲不要於入境時攜帶或以郵包快遞寄送輸入非洲豬瘟疫區豬肉及豬肉製品來台，以免受罰。（編輯：李錫璋）1120103