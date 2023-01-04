春節將至旅客攜豬肉品入境增幅逾4倍 違者重罰

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非洲豬瘟中央災害應變中心4日舉行會議，應變中心指揮官、農委會主委陳吉仲（右）表示，海關查獲違規豬肉品輸入發現，旅客攜入從110年的38公斤增至111年的202公斤、增幅逾4倍，違規罰新台幣20萬元，呼籲民眾莫觸法。中央社記者楊淑閔攝 112年1月4日

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）春節將至，非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，海關查獲違規豬肉品輸入發現，旅客攜入從民國110年的38公斤增至111年的202公斤、增幅逾4倍，違規罰新台幣20萬元，呼籲莫觸法。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第25次會議，應變中心指揮官、農委會主委陳吉仲表示，為確保國內養豬產業永續、穩定提供豬肉產品，台灣除已是口蹄疫非疫區，今年起陸續執行傳統豬瘟拔針計畫，仍要持續防堵非洲豬瘟入侵產業。

關於邊境防守，他說，春節接近，應變中心統計111年海關查獲非法豬肉製品總計789公斤，主要以從國際郵包緝獲的451公斤、占57.2%，以及旅客違規攜入202公斤、占25.6%為主，且旅客緝獲部分持續上升。

另外則是空運快遞115公斤、占14.6%，還有海運及其他為21公斤、占2.6%。

陳吉仲說，旅客緝獲違規部分從110年的38公斤增至111年202公斤，增幅達431.6%。反之，因為不能併袋寄送，空運快遞的緝獲重量從110年的451公斤減為111年的115公斤、減幅為74.5%，郵包的緝獲量也從110年的581公斤減至111年的451公斤、減幅22.4%。他提醒民眾切莫違規，會重罰20萬元。

此外，從110年5月20日起施行「停止自發生非洲豬瘟之國家（地區）以郵遞寄送輸入豬肉產品」以來，查獲違規輸入豬肉產品案件累計324件，主要來自香港138件、其次是中國115件，並經訪查確認已裁罰收件人3案（7件）各20萬元。

行政院農業委員會防檢局局長杜文珍說明，這3案分別收到5件、1件、1件，都是台灣民眾；春節將至，提醒民眾千萬不要攜帶臘肉、火腿、香腸等對非洲豬瘟防疫高風險的肉製品入境；也發現違規品頻頻出現「雞仔餅」，其中含有豬肉，千萬不要購買攜入境或郵寄入境。

陳吉仲說，110年10月起禁止規模在199頭以下養豬場使用廚餘養豬的規定也持續執法，110年查獲8場、111年查獲26場，現場發現廚餘會依「動物傳染病防治條例」開罰5萬元以上、100萬元以下罰鍰，若發現有在飼餵，再依「飼料管理法」處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

應變中心統計，因應中國爆發非洲豬瘟，自107年8月27日到111年12月止，肉品檢驗非洲豬瘟病毒核酸樣本數共4924件，428件驗出陽性，來自中國大陸341件、越南75件、泰國12件（含旅客攜帶、機場棄置箱、快遞、郵包及貨運緝獲的違規肉品）。（編輯：張芷瑄）1120104