北市111年第4季酒駕取締1170件 春節持續執行

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）送舊迎新時節飲酒宴增，北市警察局交通警察大隊今天表示，去年第4季酒駕執法專案共取締1170件，較民國110年同期增113件，為有效防制酒駕事故，今年1至3月將持續執行專案。

交通警察大隊發布新聞稿表示，近來適逢各公司行號年終尾牙、春酒活動，加上農曆春節、元宵節等民俗節慶將陸續到來，民眾飲宴機會大增，恐衍生酒後駕車情事，為因應歲末年終於去年第4季啟動「取締酒後駕車大執法」專案，統計去年10月1日至12月31日共取締酒駕1170件，較110年同期增加113件。

為持續展現警察強力執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，交通警察大隊說，已規劃自今年1至3月接續執行取締酒駕專案，以有效防制相關事故，確保民眾生命與財產安全。

根據交通警察大隊統計，北市大執法期間取締酒駕違規路段前5名，分別依序為民權西路、林森北路、中正路、環河南路三段、重慶北路四段等路段。

專案執法期間，市警局保安警察大隊去年12月25日上午8時30分許執行巡邏勤務時，發現蔡姓男子駕車行經萬華區環河南路一段、桂林路口停等紅燈，但號誌轉換綠燈後仍未行駛，造成後方車流回堵，員警發覺有異上前查看，發現蔡男在車上呼呼大睡，被員警叫醒後竟駕車加速逃離。

但眼尖手快的保警迅速將蔡男攔下，並發現他身上有濃厚酒味，保警當場對蔡男實施酒測，酒測值超標為0.42毫克，全案依公共危險罪移請轄區萬華分局偵辦。

為積極防制酒駕，交通警察大隊說，將採取「事前宣導、事中執法、事後溯源」三階段防制酒駕作為。

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首先，透過事前宣導「酒後不開車，翌日宿醉不上路」觀念，提高民眾切勿酒駕認知，減少違規行為；其次，事中強力執法，針對酒駕易發生路段及酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，強化執法強度及密度；事後針對酒駕致人死傷交通事故向上溯源，追查提供飲酒的場所業者有無善盡防制酒駕責任，是否有勸阻或提供代駕服務，並運用第三方警政，督促提供飲酒業者應盡社會責任。

交通警察大隊呼籲，酒駕新規自去年3月31日上路，針對酒駕者將吊扣汽、機車牌照2年，民眾切勿心存僥倖、以身試法。（編輯：方沛清）1120104