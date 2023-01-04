更多編輯台推薦新聞：
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

斗六警幫彰化無名屍找到回家路 家屬感謝

2023/1/4 17:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）李姓婦人去年9月失蹤，雲林縣斗六警分局透過手機定位和比對內政部警政署失蹤人口資料，發現彰化縣一具不明女屍資料相符，經採集李婦家人DNA比對吻合，在農曆年前找到回家的路。

斗六警分局今天發布新聞稿指出，李姓婦人的胞姊去年9月聯繫不到李婦，遂向警方報失蹤人口。警方先調閱手機定位尋找李婦最後發話位置，卻因手機關機超過24小時無法定位。

經警方調查，45年次的李姓婦人在彰化縣工作地離開後即失去聯繫，因李婦失蹤前曾向友人透露有輕生念頭，警方逐一比對內政部警政署失蹤人口資料，發現彰化縣一名公告的無名女屍，與李婦特徵及失蹤日期相近。

警方主動聯繫李姓婦人家屬，最後透過DNA比對方式確認往生者正是李婦，終於讓李婦在農曆年前找到回家的路。

李姓婦人家屬昨天至斗六警分局辦理撤銷失蹤人口紀錄，他們表示雖然最後只找到遺體，心中不捨與傷痛，但十分感謝警方能鍥而不捨持續協尋，讓家屬得以順利比對並將遺體領回。（編輯：謝雅竹）1120104

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#雲林縣斗六警分局
#內政部警政署
#彰化縣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族