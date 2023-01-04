斗六警幫彰化無名屍找到回家路 家屬感謝

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）李姓婦人去年9月失蹤，雲林縣斗六警分局透過手機定位和比對內政部警政署失蹤人口資料，發現彰化縣一具不明女屍資料相符，經採集李婦家人DNA比對吻合，在農曆年前找到回家的路。

斗六警分局今天發布新聞稿指出，李姓婦人的胞姊去年9月聯繫不到李婦，遂向警方報失蹤人口。警方先調閱手機定位尋找李婦最後發話位置，卻因手機關機超過24小時無法定位。

經警方調查，45年次的李姓婦人在彰化縣工作地離開後即失去聯繫，因李婦失蹤前曾向友人透露有輕生念頭，警方逐一比對內政部警政署失蹤人口資料，發現彰化縣一名公告的無名女屍，與李婦特徵及失蹤日期相近。

警方主動聯繫李姓婦人家屬，最後透過DNA比對方式確認往生者正是李婦，終於讓李婦在農曆年前找到回家的路。

李姓婦人家屬昨天至斗六警分局辦理撤銷失蹤人口紀錄，他們表示雖然最後只找到遺體，心中不捨與傷痛，但十分感謝警方能鍥而不捨持續協尋，讓家屬得以順利比對並將遺體領回。（編輯：謝雅竹）1120104

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