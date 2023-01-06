新北警9度摸走民眾拾得現金 得手3萬元遭起訴

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（中央社記者高華謙新北6日電）新北市三峽區鄭姓員警民國110年間，9度開啟拾得物櫃子並取走民眾撿到約3萬元現金，檢方今天依貪污治罪條例起訴。三峽警分局說，鄭姓員警已離職，將加強員警法風紀宣導及教育訓練。

檢方指出，依規定，有民眾交付遺失物時，員警應與拾獲者當面清點交付物品、製作四聯單據記載拾得物、數量、特徵、日期與地點等，第1聯交給拾得人，並將辦理情形登錄在拾得物登記簿，再填陳報單檢附第2、3與第4聯拾得物收據與拾得物，一併陳報分局公告招領。

檢方表示，如果半年內未被認領，警察應通知拾得人領取；如果有人認領，則歸還遺失者。

新北地方檢察署與警方調查，新北市政府警察局三峽分局鶯歌分駐所鄭姓員警民國110年5月到9月間服值班勤務時，利用保管拾得物專用櫃鑰匙的機會開啟櫃子，並取走610元到6700元不等的現金，還以他人名義偽造簽名，製作領據公文書，9次犯案共取走約3萬元。

檢方近日偵查終結，今天依貪污治罪條例中的侵占職務上持有之非公用私有財物罪、偽造公文書等罪嫌起訴鄭姓員警。

新北市三峽分局表示，這起案件是分局專案清查時發現並主動移送偵辦，鄭姓員警已自行離職，分局將持續不定期抽查及專案督導，另會加強員警法風紀宣導及教育訓練。（編輯：張銘坤）1120106