越南籍移工疑遭人持棒棍打死案 屏東警逮4嫌
2023/1/8 13:29（1/8 14:16 更新）
屏東縣政府警察局里港分局偵辦31歲越南籍移工范姓男子命案，經清查過濾後鎖定犯案車輛，7日晚間分別在高雄市與台中市拘提4名犯嫌到案。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月8日
（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）31歲越南籍移工范姓男子6日被發現陳屍在屏東縣高樹鄉租屋處，警方昨晚將4名犯嫌拘提到案，屏東警方今天表示，起因疑犯嫌誤以為被害人指指點點而尾隨並持棒棍毆打致死。
警方指出，案件發生在6日上午7時許，范男陳屍屏東縣高樹鄉的租屋處，警方獲報後封鎖現場進行蒐證，發現現場有打鬥痕跡，研判有遭他殺之嫌，成立專案小組著手偵辦。
屏東縣政府警察局里港分局長鄭穎聰今天接受媒體聯訪表示，清查過濾後鎖定犯案車輛，發現犯嫌一路變裝更換交通工具逃往台中，專案小組聯合高雄與台中警方，昨天晚間拘提3男1女共4名犯嫌到案。
鄭穎聰指出，林姓犯嫌等人疑因在小吃部結帳時誤以為被害人對其指指點點而感覺不悅，進而尾隨進入被害人住處分持疑似鈍器毆打致死。
警方表示，警詢後依殺人罪嫌將林姓犯嫌等人移送屏東地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1120108
31歲越南籍移工范姓男子6日被發現陳屍在屏東縣高樹鄉租屋處，警方7日晚間將4名犯嫌拘提到案，詢後依殺人罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月8日
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