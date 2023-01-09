嘉義東石小貨車機車擦撞 2人命危送醫

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嘉義縣東石鄉型厝村台61線下方平面道路9日發生小貨車與機車擦撞事故，共乘機車的70多歲婦人及80多歲老翁命危送醫。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月9日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉縣東石鄉型厝村台61線下方平面道路今天上午機車與小貨車擦撞，共乘機車的7旬婦人及8旬老翁當場失去生命跡象送醫急救，車禍原因警方釐清中。

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嘉義縣消防局發布新聞訊息，今天上午11時38分東石鄉型厝村台61線與嘉3線路口小貨車與機車發生擦撞事故。現場有2名傷者，其中一名年約70歲女性OHCA（到院前心肺功能停止），送往嘉義朴子醫院急救；另名年約82歲男性同樣OHCA，送往嘉義長庚醫院急救。

警方初步調查，貨車駕駛吳姓男子沿著台61線平面道路從北往南行駛，行經與嘉3線交叉路口時，與婦人及老翁騎乘的機車撞擊，肇事原因尚待釐清。（編輯：郭諭儒）1120109