網傳求職詐騙遭毆影片 新北警：犯嫌已落網遭訴

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（中央社記者高華謙新北9日電）近期網路流傳求職者在房內遭暴打影片，指柬埔寨惡者轉到台灣等。新北刑大說，這是日前偵破詐騙集團拘禁求職者並施暴的影片，犯嫌已遭逮捕並起訴，民眾求職應謹慎，但勿恐慌。

近期在社群網站臉書（Facebook）等網路上流傳2分鐘畫面，只見一個人進到房間內坐好後，無緣無故遭一群惡煞毆打，貼文還寫下「小心哦，你去求職找工作詐騙集團先假裝叫你坐一下，待回（會）就有好事看囉，求職請勿單獨找！」等文字。

經新北市政府警察局刑事警察大隊確認，這段畫面是日前警方偵破詐騙集團拘禁求職者並施暴的其中一段影片，應是施暴犯嫌上傳影片回報時流出。

新北刑大表示，警方去年11月間在桃園市中壢區與新北市淡水區等地偵破拘禁求職者並施暴的詐騙集團，救出58名被害人，在士林地檢署指揮下經歷近2個月的深入追查，去年12月27日向法院起訴29名被告，其中主嫌「茶董」「傅姐」2人被求處無期徒刑。

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警方說，這群詐騙集團成員在拘禁毆打被害人時，會以手機錄影向幹部回報，幹部也會透過遠端設備監控室內狀況，網路上這段影片應是犯嫌上傳影片到網路社群後流出，不過影片內施暴犯嫌已全數查緝到案並移送起訴，將持續掃蕩詐騙集團成員。

新北刑大呼籲，在這次經驗中，詐騙集團是透過臉書社團放出招攬工作或收取金融帳戶訊息，被害者多是在不疑有他的情況下被帶到場所拘禁，所幸警方即時將被害人救出，請民眾務必選擇合法求職管道，並在求職面試時讓家人了解前往地點及時間，以確保過程平安。（編輯：李錫璋）1120109