消防最高榮譽鳳凰獎 73防災楷模獲獎

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）消防署今天特別在消防節前夕表揚鳳凰獎楷模，共73人獲獎，包括消防、義消和志工在內，高雄市義消總隊分隊長蔣存進於大火中成功搶救孩童並自發募資添購消防協勤裝備而獲獎。

每年1月19日為消防節，內政部消防署今天特別舉辦「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」，包括行政院長蘇貞昌、內政部代理部長花敬群與會，對73名無懼危險、投入各種救援工作的獲獎楷模表達肯定與感謝。

消防署透過新聞稿指出，鳳凰獎是消防最高榮譽，這次73名獲獎者，分別包括30名消防人員、29名義消人員和14名志工。

獲獎的高雄市義消總隊分隊長蔣存進於民國109年的高雄市三民區大連街、歸綏街口住宅火災案中，成功挽救1名孩童寶貴生命；又於110年鋼鐵工廠火災中，在極度高溫和濃煙遮天的惡劣環境下，率員前往布線射水搶救，有效防止火勢擴大及延燒；此外，他還自發向民間募資添購消防協勤車及相關裝備，保障出勤人員安全和提升救災搶救效能。

另外，台中市災害防救志工總隊長謝正文和友人共創救援協會，並參與過921大地震、台南維冠大樓倒塌、后豐斷橋、納莉等多個颱風重大災害搶救，持續在第一線率領民間災害防救團隊參與各種緊急災難事故搶救協勤工作，同樣獲獎表揚。

消防署指出，獲獎的台北市防火宣導志工中隊長林美蓮為避免火災悲劇一再重演，迄今已訪視2000多個家戶，並取得防火宣導種子教官資格，有效提升防火宣導團隊的宣導能力。

消防署說，民力運用也提供很大能量，現有4萬多名義消、6000多名防火宣導志工、3000多名救護志工及 6000多名災害防救志工協勤，歡迎有志民眾踴躍加入消防志工行列。（編輯：張銘坤）1120110