北檢書記官遭蘇震清指控偽造文書 二審維持判無罪

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（中央社記者劉世怡台北11日電）立法委員蘇震清被控貪污案一審遭判10年，現二審審理中；他另提起自訴，指控台北地檢署趙姓書記官涉嫌偽造文書，一審判趙女無罪。二審台灣高等法院今天駁回上訴，還可上訴。

高院指出，趙女被控公務員登載不實文書部分，蘇震清如不服判決，得上訴，但須受刑事妥速審判法第9條限制，即因本案經二個審級無罪，要提起上訴，須指出本判所適用的法令有牴觸憲法、違背司法院解釋或是違背判例，才可提起上訴。

全案起於，無黨籍立委蘇震清等人涉嫌貪污遭起訴，案件由一審台北地方法院審理期間，蘇震清質疑偵訊音檔充斥雜音有變造之虞，且書記官對於李恒隆等人的陳述內容，沒有如實記載，提起刑事自訴控告檢察官及書記官涉犯偽造文書及濫權追訴等罪。

一審台北地院審理自訴案後認為，濫權追訴罪部分，個人並非該罪的直接被害人，依法不得提起自訴，蘇震清對於本案犯罪事實全部均不得自訴，提起本件自訴，於法未合，且無從補正，不經言詞辯論，直接判決不受理。

蘇震清提起上訴，二審台灣高等法院駁回蘇震清對檢察官的上訴，另考量書記官對於李恒隆等人的陳述內容，有未如實記載之嫌，就此部分撤銷，發回由北院更審；北院更一審去年7月間判決書記官無罪。

案經上訴，二審高院審理期間，趙姓女書記官已離職，目前為實習律師。她否認犯罪，強調當時只是按下錄音鍵，錄音是電腦設備所錄製；她的律師說，沒規定筆錄得一字不漏地記載，記錄要旨並未違法，而且被檢察官訊問的當事人也都是確認過筆錄後才簽名。

此外，立委涉貪案部分，一審台北地方法院去年7月6日依貪污治罪條例收賄罪判蘇震清10年徒刑，案經上訴，現由二審高院審理中。（編輯：方沛清）1120111