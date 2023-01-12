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警破山老鼠集團 宜蘭查獲逾7噸貴重木逮5嫌

2023/1/12 15:38（1/12 15:51 更新）
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保七總隊12日宣布在宜蘭查獲一個山老鼠集團，起獲紅檜、扁柏等貴重木，材積達7.643立方公尺、重量逾7公噸，市價約新台幣136萬元。（保七總隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月12日
保七總隊12日宣布在宜蘭查獲一個山老鼠集團，起獲紅檜、扁柏等貴重木，材積達7.643立方公尺、重量逾7公噸，市價約新台幣136萬元。（保七總隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月12日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）保七總隊今天宣布在宜蘭縣破獲山老鼠集團，起獲紅檜、扁柏等貴重木，材積達7.643立方公尺、重量逾7公噸，市價約新台幣136萬元，並逮捕主嫌王姓男子等共5人，詢後送辦。

保安警察第7總隊第4大隊發布新聞稿指出，去年的颱風尼莎外圍環流挾帶強風豪雨，為台灣東北部山區帶來致災性大量雨水，而宜蘭山區在豪大雨侵襲下，不少貴重國寶級林木隨著暴漲的溪水沖刷至下游，引起山老鼠覬覦。

警方10日下午1時許，動員上百名警力及林務人員，兵分多路於宜蘭縣境11處發動同步搜索、拘提，並在主嫌48歲王姓男子、26歲田姓男子於三星鄉、羅東鎮和冬山鄉住所及倉庫，查獲大批遭竊漂流木。

警方並逮捕包含王男和田男在內共4男1女，其中高姓女子還是毒品通緝犯，另起獲毒品安非他命7.4公克，王男坦承持有這批毒品。

警方查出，5人竊取漂流木後，交由王男製成木藝品變賣，或翠取精油銷售牟利，警方詢後依違反森林法、竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌，將5人移送宜蘭地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1120112

#保七總隊
#宜蘭地檢署
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