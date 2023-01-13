北市大龍街頂樓加蓋瓦斯氣爆 屋內男子燒成焦屍

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市大龍街附近巷弄公寓頂樓加蓋發生火警，警消發現為瓦斯氣爆，今天清晨撲滅火勢後，在屋內發現1具焦屍，死者為54歲吳姓男子，初步調查排除他殺，案發原因待釐清。

台北市警消昨天深夜獲報，指稱大龍區附近巷弄的公寓發生火警。獲報後，出動大批消防救護人員趕抵現場，到場發現，一處公寓頂樓冒出濃煙，經拉水線搶救，火勢在今天凌晨0時12分撲滅，並在頂樓加蓋屋內發現1具男性焦屍。

台北市警察局大同分局指出，大龍街附近公寓發生爆炸聲後，立即派員趕赴現場。消防人員撲滅火勢後，發現公寓頂樓加蓋屋內有1具焦屍，經查死者為54歲吳姓男子。

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警方表示，死者平時有飲酒習慣，長期失業在家，目前獨居在起火地點，先前就曾因酒後有情緒不穩狀況，轄區派出所曾多次派員到場勸說，吳男疑在屋內引爆瓦斯後才釀起氣爆意外，但詳細案發原因待釐清。

警方指出，經勘驗現場，初步研判吳男死因無外力介入，排除他殺可能性，家屬對死因未有意見，警方已報請士林地檢署相驗，釐清整起案發狀況。（編輯：戴光育）1120113