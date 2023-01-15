越南小吃店囤166公斤爆竹 消防局沒入重罰30萬

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桃園後火車站一家越南小吃店被發現存放大量爆竹煙火，消防人員清查發現約166公斤，超過管制量6倍多，現場逕行舉發並沒入。消防局提醒，煙火爆竹屬管制品，若販賣或儲存超過管制量，依法最高可處新台幣150萬元罰鍰，尤其是外籍人士不熟法規，往往得不償失。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年1月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府消防局今天表示，昨天獲報在桃園後火車站一家越南小吃店內存放大量爆竹煙火，調查發現約166公斤，超過管制量6倍多，現場逕行舉發並沒入，重罰新台幣30萬元罰鍰。

警消人員在店內查獲一般爆竹煙火約166公斤，經營越南小吃店的阮姓女老闆表示，這些是女兒在網路上買的，她也不知道不能存放這麼多，但由於超過管制量25公斤的6倍多，消防人員仍現場逕行舉發並沒入，依法可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

消防局第一大隊大隊長賴志忠接受媒體聯訪表示，農曆春節民眾常會燃放爆竹煙火應景增添熱鬧氣氛，業者看好商機常會大量進貨囤放，但煙火爆竹屬於管制品，若販賣或儲存超過管制量，可依爆竹煙火管理條例處罰，尤其是外籍人士不熟法規，往往得不償失。

賴志忠說，依爆竹煙火管理條例規定，一般爆竹煙火管制量為25公斤，若販售或儲存爆竹煙火總重量達管制量以上，須符合位置、構造、設備及安全管理等相關規定，並投保公共意外責任險。民眾購買時務必認明附有認可標示的產品，並確實遵照產品使用說明施放，兒童施放一般爆竹煙火應由父母、監護人陪同，才不會發生危險。（編輯：方沛清）1120115