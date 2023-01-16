桃警盤查可疑車輛 起出同編號千元偽鈔127張

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市警局保安警察大隊今天凌晨在中壢區盤查一輛形跡可疑自小客車，除發現已使用過的安非他命吸食器，更查獲127張千元偽鈔，將依毒品危害防制條例及偽造貨幣罪送辦。

保安警察大隊第一中隊中隊長許涵清接受媒體聯訪表示，員警凌晨3時許，在中壢區興仁路上發現一輛自小客車，不但車行不穩且形跡可疑，上前盤查身分後，在31歲駕駛李姓男子身上及車內查獲已使用過的安非他命吸食器1支，李男疑似吸食毒品。

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許涵清指出，警方隨後也在李男身上查獲千元偽鈔6張，另在置物箱中查獲千元偽鈔121張，且編號都是HR484268XD的偽造貨幣，經警方調查後，全案將依毒品危害防制條例、偽造貨幣罪移送桃園地方檢察署偵辦。

警方也籲請民眾，年節將近，不法之徒趁機蠢動，試圖將幾可亂真的偽鈔流入金融市場，請民眾務必提高警覺仔細辨識，以維護自身權益及金融秩序。（編輯：方沛清）1120116