苗栗落羽松秘境旁土地未繳遺產稅及罰款 2/7法拍

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位在苗栗縣三灣地區知名景點落羽松秘境附近的山區土地，因未繳納共新台幣千萬餘元的遺產稅及罰款，遭法務部行政執行署新竹分署查封，土地將於2月7日進行拍賣。（行政執行署新竹分署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月17日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）行政執行署新竹分署表示，位在苗栗縣三灣地區知名景點落羽松秘境附近土地因土地繼承人未繳納共千萬餘元的遺產稅及罰款遭查封，土地將於2月7日進行拍賣。

行政執行署新竹分署今天發布新聞稿指出，一名李姓義務人繼承位於苗栗縣三灣及南庄地區共56筆土地，卻未依限申報遺產稅，財政部中區國稅局台中分局核課遺產稅新台幣1263萬餘元，並裁處罰鍰274萬餘元，但義務人未於繳納期限內繳納，遭移送新竹分署執行。

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新竹分署表示，日前會同中區國稅局台中分局及地政人員實地查封、指界56筆土地後，發現義務人名下位於三灣的土地位於著名景點苗栗落羽松秘境附近，目前無道路可通往，目測地上物皆為雜草林木；另在南庄地區的土地為雜木林尚未開發，四周有不少獨棟木屋，附近也有許多山中民宿及露營區。

有關拍賣事宜，新竹分署指出，2月7日下午3時在執行署新竹分署進行拍賣，欲知更多拍賣標相關資訊，可上法務部行政執行署新竹分署官網的動產／不動產拍賣資訊公告查詢，至於競拍所需文件與流程等，可電洽（03）5153103分機134詢問。（編輯：戴光育）1120117