被控枉法裁判 前高院法官高明哲獲判無罪

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（中央社記者林長順台北19日電）前高院法官高明哲被控接受前最高法院法官蕭仰歸關說，判決涉嫌肇事逃逸蕭的兒子蕭賢綸無罪，被檢方依枉法裁判罪起訴。台北地方法院今天判處高明哲無罪，全案可上訴。

蕭仰歸的兒子蕭賢綸於民國97年10月間撞傷1名機車騎士，導致機車右後視鏡被撞壞，但蕭賢綸未停車就離去。檢方依肇事逃逸罪起訴，基隆地方法院判決蕭賢綸有期徒刑6個月，緩刑2年。

蕭賢綸提起上訴，二審由台灣高等法院審理。受命法官高玉舜認為一審判決沒錯，但審判長高明哲因與蕭仰歸是多年好友、涉接受蕭仰歸關說，主張蕭賢綸無罪。合議庭最後判決無罪，因檢察官未上訴，無罪確定。

事後在法官論壇上傳出蕭仰歸疑關說的討論，監察院調查後彈劾蕭仰歸、高明哲，公務員懲戒委員會（已改制懲戒法院）於100年間議決，蕭仰歸休職6個月、高明哲降2級改敘，2人都轉任律師。

台灣高檢署也針對此案提起再審，再由高院審理。蕭賢綸具狀撤回上訴，案件回到基隆地院判決6月徒刑、緩刑2年確定。

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監察院另函送台北地檢署偵辦。檢方查出，蕭仰歸涉於98年11月間向高明哲關說，希望改判無罪，以利就讀法律系的兒子將來得以通過司法官考試。高明哲隨後企圖使其他法官一起接受關說，並曲解卷內不利於蕭賢綸的證據，判決蕭賢綸無罪。

北檢依刑法第124條枉法裁判或仲裁罪起訴高明哲，並請法官宣告褫奪公權。台北地方法院今天判處高明哲無罪。台北地檢署表示，待受到判決書後再決定是否上訴。（編輯：方沛清）1120119