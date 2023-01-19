鍾東錦對國民黨提確認黨籍之訴 北院4/6宣判

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（中央社記者林長順台北19日電）苗栗縣長鍾東錦去年違紀參選被國民黨開除黨籍，鍾東錦提起確認黨籍之訴，台北地院今天開庭，法官庭末諭知辯論終結，將於4月6日下午5時宣判。

去年九合一選舉期間，中國國民黨提名謝福弘參選苗栗縣長，不過，時任苗栗縣議長鍾東錦也堅持參選，並在同年9月2日完成登記，國民黨中央考紀會隨後開會討論違紀參選案，通過建議開除鍾東錦黨籍。

鍾東錦在收到正式公文後委託律師向法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」的確認黨籍存在訴訟。

台北地方法院去年12月8日開庭時，法官詢問兩造有無調解意願，並表示鍾東錦都已經選上了，可否循黨內管道處理，私下調解會比法院判決更有彈性。兩造律師均表示要再跟當事人確認。

北院今天再度開庭，鍾東錦律師表示希望移付調解，但國民黨律師認為，鍾東錦尚未提出具體方案，對是否移付調解沒有意見。法官當庭諭知辯論終結，訂於4月6日下午5時宣判。

法官指出，如果宣判前雙方私下和解成功，可以具狀向法院陳報，法院就不宣判。（編輯：張銘坤）1120119