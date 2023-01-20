詐賭為由強押賭客恐嚇500萬 警逮5人移送檢方

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在新竹地區經營地下賭場的蕭姓男子以賭客詐賭為由，強押並囚禁被害人恐嚇取財。警方專案小組循線逮捕蕭嫌等5人，依法移送偵辦。（警方提供）中央社記者黃旭昇傳真 112年1月20日

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（中央社記者黃旭昇桃園20日電）蕭姓男子以賭客詐賭為由，強押並囚禁被害人，恐嚇支付新台幣500萬元，先得手100萬元後又要求200萬元。警方今天表示，已逮捕蕭姓男子等5人，依組織犯罪防制條例等移送檢方。

桃園市政府警察局龜山分局表示，23歲蕭姓男子等在新竹地區經營地下賭場，被害人及友人在賭場贏不少錢，蕭姓男子等以被害人涉詐賭為由，以強暴、脅迫、暴力傷害及囚禁等手段強押被害人、限制行動，強盜被害人身上財物，並逼被害人及友人共同賠500萬元。

龜山分局、桃市府警察局平鎮分局、新竹縣政府警察局新湖分局及竹北分局共組專案小組，報請台灣新竹地方檢察署檢察官指揮偵辦。

警方說，心生畏懼的被害人交付100萬元給蕭姓男子後，蕭姓男子等仍不滿足，以「斷手斷腳」恐嚇被害人須再付200萬元；警方經布線，掌握雙方約定在新竹竹北市交付現金200萬元時，當場以現行犯逮捕江嫌及莊嫌，並持拘票於17、18日在新竹湖口鄉逮捕蕭姓男子、陳嫌及曾嫌。

警方查扣犯嫌iPhone手機及被害人預備交付的現金200萬元，全案以涉嫌組織犯罪防制條例、強盜、恐嚇取財、妨害自由、傷害及聚眾賭博等罪嫌移送竹檢法辦。（編輯：李明宗）1120120