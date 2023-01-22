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台南工廠清晨火警共4戶受損 未釀傷亡

2023/1/22 10:13（1/22 10:26 更新）
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台南市安南區一間位於巷弄內的工廠22日清晨發生火警，消防局人車抵達現場時火勢已全面燃燒，幸未造成人員傷亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月22日
台南市安南區一間位於巷弄內的工廠22日清晨發生火警，消防局人車抵達現場時火勢已全面燃燒，幸未造成人員傷亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月22日
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市安南區一家位於巷弄內的工廠今天清晨發生火警，消防局人車抵達現場時發現已全面燃燒，經約1個小時灌救將火勢撲滅，最後統計共有4戶遭焚燒，幸未造成人員傷亡。

台南市政府消防局今天清晨4時23分接獲報案，指稱在安南區長溪路一段483巷內一家工廠發生火警，立即調動人車前往搶救，抵達的消防人員發現工廠冒出明火，已全面燃燒，台南市消防局長李明峯親自率消防局編組人員前往火場支援前線指揮作業。

台南市消防局新聞稿指出，現場初期火勢燃燒猛烈，起火工廠緊鄰其他廠房，有向外延燒之虞，消防人員立即於四周部署防護水線，並於第一時間疏散附近住戶，所幸無人員受傷，現場同步出動無人機小隊，監控火場燃燒情形，並搭配重機具開挖作業，迅速有效撲滅火勢。

消防局統計共出動34輛各式車輛及72名人員，經搶救後於清晨5時45分將火勢撲滅，共有4戶廠房遭受波及，起火工廠燃燒面積約50平方公尺，其餘3戶分別燃燒10至2 0平方公尺，沒有造成人員傷亡，財物損失有待進一步估算。

李明峯表示，春節期間民眾居家或工廠應注意用火用電安全，年假期間工廠休息時可將不必要電源關閉，以避免火源發生。（編輯：戴光育）1120122

台南市安南區一家位於巷弄內的工廠22日清晨發生火警，消防人員經約1小時灌救將火勢撲滅，滅火過程中以空拍機監控火勢延燒情況。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月22日
台南市安南區一家位於巷弄內的工廠22日清晨發生火警，消防人員經約1小時灌救將火勢撲滅，滅火過程中以空拍機監控火勢延燒情況。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月22日
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